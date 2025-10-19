Nel corso della conferenza stampa dopo il pareggio di oggi contro la Lazio, Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, ha esaltato la prestazione di Ademola Lookman.
Juric: “Lookman? Oggi prova di altissimo livello, nel secondo tempo si è acceso completamente”
"Ademola nel secondo tempo si è acceso completamente, facendo la differenza. Mi è piaciuto anche come ha coperto la fascia nei minuti finali, svolgendo un lavoro difensivo impeccabile.
È stato sfortunato nel colpo di testa respinto miracolosamente dal portiere, ma la sua prova resta di altissimo livello. Sta crescendo e mi aspetto che continui così".
