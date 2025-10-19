FC Inter 1908
Juric: “Lookman? Oggi prova di altissimo livello, nel secondo tempo si è acceso completamente”

Nella conferenza stampa dopo il pareggio di oggi contro la Lazio, Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, ha esaltato la prestazione di Ademola Lookman
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso della conferenza stampa dopo il pareggio di oggi contro la Lazio, Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, ha esaltato la prestazione di Ademola Lookman.

"Ademola nel secondo tempo si è acceso completamente, facendo la differenza. Mi è piaciuto anche come ha coperto la fascia nei minuti finali, svolgendo un lavoro difensivo impeccabile.

È stato sfortunato nel colpo di testa respinto miracolosamente dal portiere, ma la sua prova resta di altissimo livello. Sta crescendo e mi aspetto che continui così".

