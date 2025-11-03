Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è tornato sul tema della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni:
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è tornato sul tema della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni
Che obiettivo ha in Champions?
"Io ho detto di lottare per vincere e non di vincere. Ma davvero sono l'allenatore della Juve? Io sono disponibile a fare sempre il meglio e fino a che la matematica non ci vieterà dobbiamo lottare per vincere qualsiasi cosa".
(Fonte: TMW)
