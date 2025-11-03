FC Inter 1908
Juventus, Spalletti: “Ho detto di lottare per lo scudetto non di vincerlo. Io sono…”

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è tornato sul tema della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è tornato sul tema della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni:

Che obiettivo ha in Champions?

"Io ho detto di lottare per vincere e non di vincere. Ma davvero sono l'allenatore della Juve? Io sono disponibile a fare sempre il meglio e fino a che la matematica non ci vieterà dobbiamo lottare per vincere qualsiasi cosa".

(Fonte: TMW)

