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Caso pertosse al Sassuolo, Grosso: “Settimana abbastanza difficile. Rimodulati i piani”

Caso pertosse al Sassuolo, Grosso: “Settimana abbastanza difficile. Rimodulati i piani” - immagine 1
Il commento dell'ex calciatore nerazzurro, oggi allenatore dei neroverdi, su quanto accaduto alla sua squadra prima della gara con la Juve
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Sarà una gara complessa contro una squadra forte e si è aggiunta qualche complicazione. Una settimana particolare, abbastanza difficile». L'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso commenta quanto accaduto alla sua squadra con un caso di pertosse accertato e altri cinque giocatori in isolamento per sintomi da pertosse.

Caso pertosse al Sassuolo, Grosso: “Settimana abbastanza difficile. Rimodulati i piani”- immagine 2
Getty Images

«Giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i piani, sperando di non doverli più rimodellare. Ci prepariamo con i ragazzi a disposizione, ma abbiamo dei giocatori in grado di poter fare partita: sarà difficile, ma abbiamo voglia di cogliere questa opportunità cercando di fare gara piena», ha aggiunto l'allenatore dei neroverdi in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juve.

(Fonte: SM)

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