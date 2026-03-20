«Sarà una gara complessa contro una squadra forte e si è aggiunta qualche complicazione. Una settimana particolare, abbastanza difficile». L'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso commenta quanto accaduto alla sua squadra con un caso di pertosse accertato e altri cinque giocatori in isolamento per sintomi da pertosse.

«Giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i piani, sperando di non doverli più rimodellare. Ci prepariamo con i ragazzi a disposizione, ma abbiamo dei giocatori in grado di poter fare partita: sarà difficile, ma abbiamo voglia di cogliere questa opportunità cercando di fare gara piena», ha aggiunto l'allenatore dei neroverdi in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juve.