Dalic in conferenza stampa ha parlato delle amichevoli negli States contro Colombia e Brasile per le quali è convocato anche l'interista

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 marzo - 17:02

Dalic, ct della Croazia, ha convocato per le amichevoli contro Colombia e Brasile che si giocheranno a Orlando il 26 e il 31 marzo, anche Petar Sucic, centrocampista dell'Inter. L'allenatore ha parlato in conferenza stampa proprio a pochi giorni dagli impegni negli States: «Ci aspettano due partite difficili, due grandi prove. Abbiamo qualche piccolo problema con la formazione, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro».

«Due partite davvero difficili. La Colombia ha molti giocatori veloci ed è un grande test. Sono due partite molto impegnative, ma ci daranno risposte concrete sul nostro stato di forma, soprattutto la prima. Cercherò di far giocare tutti i giocatori, ma dovrà essere allo stesso livello della partita di ritorno contro la Colombia. Sono forti nel contropiede e nel semi-contropiede. Il Brasile è il grande favorito del Mondiale, sarà un vero test per noi», ha detto anche sulle gare.

Le parole su Sucic — Ma gli hanno chiesto anche del giocatore interista: «Petar Sucic sta giocando di più all'Inter. Ora la situazione è come volevo, è importante che i giocatori giochino per noi. Non possiamo dimenticare nemmeno Modric, con lui il centrocampo sarà sicuramente di alta qualità e di buon livello», ha detto il ct.

(Fonte: dalmatinskinogomet.hr)