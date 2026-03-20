Dalic, ct della Croazia, ha convocato per le amichevoli contro Colombia e Brasile che si giocheranno a Orlando il 26 e il 31 marzo, anche Petar Sucic, centrocampista dell'Inter. L'allenatore ha parlato in conferenza stampa proprio a pochi giorni dagli impegni negli States: «Ci aspettano due partite difficili, due grandi prove. Abbiamo qualche piccolo problema con la formazione, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro».
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Il Ct della Croazia: “Sucic sta giocando nell’Inter. La situazione è come volevo perché…”
«Due partite davvero difficili. La Colombia ha molti giocatori veloci ed è un grande test. Sono due partite molto impegnative, ma ci daranno risposte concrete sul nostro stato di forma, soprattutto la prima. Cercherò di far giocare tutti i giocatori, ma dovrà essere allo stesso livello della partita di ritorno contro la Colombia. Sono forti nel contropiede e nel semi-contropiede. Il Brasile è il grande favorito del Mondiale, sarà un vero test per noi», ha detto anche sulle gare.
Le parole su Sucic—
Ma gli hanno chiesto anche del giocatore interista: «Petar Sucic sta giocando di più all'Inter. Ora la situazione è come volevo, è importante che i giocatori giochino per noi. Non possiamo dimenticare nemmeno Modric, con lui il centrocampo sarà sicuramente di alta qualità e di buon livello», ha detto il ct.
(Fonte: dalmatinskinogomet.hr)
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