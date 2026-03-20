FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Il Ct della Croazia: “Sucic sta giocando nell’Inter. La situazione è come volevo perché…”

partite

Il Ct della Croazia: “Sucic sta giocando nell’Inter. La situazione è come volevo perché…”

Il Ct della Croazia: “Sucic sta giocando nell’Inter. La situazione è come volevo perché…” - immagine 1
Dalic in conferenza stampa ha parlato delle amichevoli negli States contro Colombia e Brasile per le quali è convocato anche l'interista
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Dalic, ct della Croazia, ha convocato per le amichevoli contro Colombia e Brasile che si giocheranno a Orlando il 26 e il 31 marzo, anche Petar Sucic, centrocampista dell'Inter. L'allenatore ha parlato in conferenza stampa proprio a pochi giorni dagli impegni negli States: «Ci aspettano due partite difficili, due grandi prove. Abbiamo qualche piccolo problema con la formazione, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro».

Il Ct della Croazia: “Sucic sta giocando nell’Inter. La situazione è come volevo perché…”- immagine 2
Getty Images

«Due partite davvero difficili. La Colombia ha molti giocatori veloci ed è un grande test. Sono due partite molto impegnative, ma ci daranno risposte concrete sul nostro stato di forma, soprattutto la prima. Cercherò di far giocare tutti i giocatori, ma dovrà essere allo stesso livello della partita di ritorno contro la Colombia. Sono forti nel contropiede e nel semi-contropiede. Il Brasile è il grande favorito del Mondiale, sarà un vero test per noi», ha detto anche sulle gare.

Le parole su Sucic

—  

Ma gli hanno chiesto anche del giocatore interista: «Petar Sucic sta giocando di più all'Inter. Ora la situazione è come volevo, è importante che i giocatori giochino per noi. Non possiamo dimenticare nemmeno Modric, con lui il centrocampo sarà sicuramente di alta qualità e di buon livello», ha detto il ct.

(Fonte:  dalmatinskinogomet.hr)

 

Leggi anche
Milan, Allegri: “Scudetto? L’Inter ha il destino in mano. Quando lo dirà la...
Pisacane elogia Sebastiano Esposito: “Calciatore moderno e posso assicurare che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA