Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa stamattina alla vigilia della gara con la Fiorentina. Qui le sue considerazioni: "Ho detto alla squadra che sono in linea di quello che pensavo di loro e sono contento di aver trovato quello che speravo. Noi abbiamo tante cose e sono cose importanti. Ora dobbiamo riconoscere questi momenti e di saperle mettere in pratica nei momenti giusti, perchP noi abbiamo quasi tutto".

"Il ritorno a Firenze? Ci sono già stato a Firenze e la conosco bene, perché ho passato tanto tempo lì. Io accetterò qualsiasi situazione che mi troverò davanti. Poi entrerò in campo da allenatore della Juventus e accetterò tutto. Io ho sempre rispettato tutti e non ho debiti con nessuno e sono sereno ad essere l'allenatore della Juventus anche nello stadio di Firenze. La difesa a 4? È una cosa che abbiamo accennato e dobbiamo andare a valutare. Abbiamo bisogno di tempo per fare questo, perché abbiamo fatto pochi allenamenti".