Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Bulgaria. Tra i temi toccati, anche la possibilità che qualche giocatore diffidato possa essere risparmiato in occasione della prossima partita contro la Spagna, in programma martedì sera e ininfluente ai fini della qualificazione al Mondiale: "Dobbiamo essere intelligenti a gestire bene i possibili squalificati, sarebbe poco intelligente andare alla prima partita di spareggi con qualche squalificato".

"Calhanoglu? Hakan ha fatto in termini di distanza probabilmente la partita dove ha corso di più e alla fine aveva un po' di risentimenti, va controllato anche lui per non correre rischi inutili per martedì. Non abbiamo tanto tempo, ma nella mia strategia già c'era la possibilità di mettere in campo una squadra pulita di cartellini".