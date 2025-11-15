Solbakken, che con la sua squadra affronterà la formazione di Gattuso a San Siro, ha parlato alla vigilia in conferenza stampa

«Se penso possa andare male? No. Nessuno tra me e i calciatori ha esperienza di nove gol subiti». Il ct della Norvegia, Solbakken, ha parlato in conferenza stampa della partita contro l'Italia di Gattusoche si giocherà domani sera a San Siro.

«Avremmo dato tutto per stare in questa situazione, ora dobbiamo solo finire bene. Io non faccio ancora festa, sono ancora nella mia bolla», ha aggiunto il commissario tecnico. «Non abbiamo ancora pianificato la festa. Ma non sarà un allenamento, sarà una partita vera con 60mila persone sugli spalti. Loro cercheranno anche una piccola vendetta, sarà un bel test per la nostra difesa», ha spiegato ancora ai giornalisti.

«Quando ho capito che potevamo farcela? Nella prima partita con l'Italia, avevamo già vinto due gare in trasferta e per loro era la prima gara. Quella partita ci ha dato la forza mentale per le gare successive, avevamo una forte differenza reti e quello ci ha aiutato. L'Italia per me andrà comunque ai Mondiali, hanno una squadra forte e giocano con diversi sistemi», ha concluso.

