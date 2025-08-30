FC Inter 1908
Juventus, Tudor: "Champions? Tutte partite difficili. Mercato complicato. A marzo ho detto…"

L'allenatore della Juventus, Igor Tudor, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Genoa
L'allenatore della Juventus, Igor Tudor, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni:

Che Juve si aspetta di vedere?

"È stata una bella settimana. La squadra si è allenata bene con una bella energia. Domani bisognerà fare una grande gara contro un avversario che non ti regala nulla e sono molto organizzati. Corrono tanto, sono belli tosti e organizzati, poi conosciamo lo stadio. Bisognerà fare bene per prendere i punti".

Un commento sulla Champions League?

"Poteva andare peggio o meglio. Soddisfatto o no cambia poco, sono partite difficili. Ragazzi quando vedono la Champions cambia tutto. Abbiamo goduto di questo sorteggio, tutti insieme, ce lo siamo guadagnati con grande sacrificio e sudore negli ultimi mesi e allora il giorno prima ho detto di goderselo".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Ho detto soltanto una volta che mancavano tre acquisti a marzo. Ho parlato di mercato e non è cambiato nulla. È stato un mercato complicato e Comolli sta provando a fare il meglio. Io sono contento della squadra e vedo i ragazzi bene e motivati. La continuità è un valore aggiunto. Poi c'è il ritorno di Bremer e adesso sta tornando Cabal. Poi vediamo in questi due giorni".

(Fonte: TMW)

