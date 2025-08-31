Thomas Kristensen, giocatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Kristensen: “Bellissima prestazione, una gara così dà tantissimo alla squadra”
partite
Kristensen: “Bellissima prestazione, una gara così dà tantissimo alla squadra”
Thomas Kristensen, giocatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter
"E' stata una bellissima prestazione stasera, una partita così dà tantissimo per il futuro", ha dichiarato brevemente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA