FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Kristensen: “Bellissima prestazione, una gara così dà tantissimo alla squadra”

partite

Kristensen: “Bellissima prestazione, una gara così dà tantissimo alla squadra”

Kristensen: “Bellissima prestazione, una gara così dà tantissimo alla squadra” - immagine 1
Thomas Kristensen, giocatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Thomas Kristensen, giocatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

Kristensen: “Bellissima prestazione, una gara così dà tantissimo alla squadra”- immagine 2
Getty Images

"E' stata una bellissima prestazione stasera, una partita così dà tantissimo per il futuro", ha dichiarato brevemente.

Leggi anche
Kristensen: “Bellissima prestazione, una gara così dà tantissimo alla squadra”
Runjaic: “Sapevamo l’Inter avrebbe pressato in modo infernale. A San Siro ci vuole...

© RIPRODUZIONE RISERVATA