Kosta Runjaic , tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara di campionato contro l'Inter . Ecco le sue parole: "Faccio i compl9menti alla squadra, ci siamo sacrificati molto: abbiano giocato con coraggio nel primo tempo con pressing alto. Abbiamo mantenuto l'Inter in difficoltà, poi eravamo pronti a soffrire. Sapevamo che l'Inter avrebbe pressato in modo infernale, a San Siro devi avere anche fortuna: ma tutto è possibile quando giochi con coraggio e unione. Ho visto una squadra con la giusta mentalità.

Piotrowski? Sono felice di questi giocatori, hanno grande carattere e sono nella loro migliore età per andare al livello successivo. Sono molto felice che siano qui, hanno bisogno di tempo, la Serie A è difficile: lui oggi è stato fantastico, ha dato tutto. Buksa ha sofferto nel secondo tempo, hanno affrontato la difficoltà della Serie A e dei suoi difensori: migliorerà e avremo un attaccante che segnerà gol. La cosa più importante è aver giocato con grande voglia di ottenere questo risultato.