Alla vigilia della gara contro il Bologna, Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico del Lecce. "Sono forti, ho visto diverse partite, anche l’ultima. Hanno acquisito una consapevolezza che qualche anno fa non aveva. Giocare certe competizioni migliora il livello di gioco. E’ una squadra completa, con delle individualità e poi c’è il gioco di Italiano che ci ha messo del suo. Quest’anno hanno peso solo tre volte. Partita difficilissima. Noi sappiamo che è così e per arrivare infondo a questo partita dobbiamo dare tutto".