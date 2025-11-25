LIVE FCIN1908/ Atletico Madrid-Inter, le parole di Chivu alla vigilia

L'Inter proverà a mettersi subito il derby alle spalle. Domani il calendario offre la possibilità di ipotecare un posto negli ottavi di finale di Champions League: una vittoria in casa dell'Atletico Madrid avrebbe un peso enorme per la squadra di Chivu.
I nerazzurri sono arrivati in Spagna dove domani affronteranno la squadra di Simeone nel quinto turno del girone di Champions League
I nerazzurri ci proveranno senz'altro, anche per superare la delusione per la gara col Milan persa appena due giorni fa, pur dominando. In Europa c'è tutta l'intenzione di proseguire il percorso netto, consapevoli che da domani in poi si alzerà anche il coefficiente di difficoltà degli impegni rispetto alle prime quattro gare.
Di questo e altro parlerà Cristian Chivu in conferenza nella sala stampa del Riyadh Metropolitano di Madrid. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Spagna.
