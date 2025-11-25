LIVE FCIN1908/ Atletico Madrid, Molina: “Partita complicata contro l’Inter. Le voci su di me…”

Si entra nel vivo della vigilia di Atletico Madrid-Inter. Al fianco di Diego Simeone, in conferenza stampa, c'è anche Molina . Toccherà a lui rispondere alle domande dei giornalisti presenti in vista della sfida di domani. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a Madrid: "Llorente? Una perdita importante per la squadra, farò del mio meglio per aiutare la squadra. Sarà una partita importante per la squadra, quello che succederà a me è secondario. Domani è una partita complicata. Se toccherà a me essere pronto, farò il mio lavoro".