Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa contro il Napoli : "L'anno scorso abbiamo vinto, è vero, ma questo è il passato: adesso inizia un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati sulla partita con il Napoli per arrivare poi a lunedì e giocarci il trofeo in finale".

"Vincere l'anno scorso è stato bello ma quest'anno è un'altra stagione. I risultati in questo momento sono migliori. Stiamo facendo meglio: penso che ora siamo più squadra, più famiglia. Stiamo bene, il mister e il suo staff hanno portato più serenità e tranquillità: la strada è questa per ottenere risultati positivi. Adesso pensiamo a fare il nostro calcio e a seguire le direttive del mister".