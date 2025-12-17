Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa contro il Napoli: "L'anno scorso abbiamo vinto, è vero, ma questo è il passato: adesso inizia un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati sulla partita con il Napoli per arrivare poi a lunedì e giocarci il trofeo in finale".
partite
Maignan: “Quest’anno le cose sono cambiate. Il contratto in scadenza? Non mi disturba”
"Vincere l'anno scorso è stato bello ma quest'anno è un'altra stagione. I risultati in questo momento sono migliori. Stiamo facendo meglio: penso che ora siamo più squadra, più famiglia. Stiamo bene, il mister e il suo staff hanno portato più serenità e tranquillità: la strada è questa per ottenere risultati positivi. Adesso pensiamo a fare il nostro calcio e a seguire le direttive del mister".
"Il mio contratto? Credo che la cosa più importante sia quello che posso fare ogni giorno. Il mio futuro fa parlare, ma non è una cosa che mi deve disturbare. Devo essere concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che sia il momento di parlare del mio futuro, abbiamo una partita molto vicina. Devo dare il massimo domani sera e vedere cosa succede dopo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA