FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Maignan: “Quest’anno le cose sono cambiate. Il contratto in scadenza? Non mi disturba”

partite

Maignan: “Quest’anno le cose sono cambiate. Il contratto in scadenza? Non mi disturba”

Maignan: “Quest’anno le cose sono cambiate. Il contratto in scadenza? Non mi disturba” - immagine 1
Il portiere e capitano del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa contro il Napoli
Fabio Alampi Redattore 

Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa contro il Napoli: "L'anno scorso abbiamo vinto, è vero, ma questo è il passato: adesso inizia un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati sulla partita con il Napoli per arrivare poi a lunedì e giocarci il trofeo in finale".

Maignan: “Quest’anno le cose sono cambiate. Il contratto in scadenza? Non mi disturba”- immagine 2
Getty Images

"Vincere l'anno scorso è stato bello ma quest'anno è un'altra stagione. I risultati in questo momento sono migliori. Stiamo facendo meglio: penso che ora siamo più squadra, più famiglia. Stiamo bene, il mister e il suo staff hanno portato più serenità e tranquillità: la strada è questa per ottenere risultati positivi. Adesso pensiamo a fare il nostro calcio e a seguire le direttive del mister".

Maignan: “Quest’anno le cose sono cambiate. Il contratto in scadenza? Non mi disturba”- immagine 3
Getty Images

"Il mio contratto? Credo che la cosa più importante sia quello che posso fare ogni giorno. Il mio futuro fa parlare, ma non è una cosa che mi deve disturbare. Devo essere concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che sia il momento di parlare del mio futuro, abbiamo una partita molto vicina. Devo dare il massimo domani sera e vedere cosa succede dopo".

Leggi anche
Allegri: “Supercoppa obiettivo, vogliamo la finale. Napoli arrabbiato, Conte…”
De Rossi: “Vittoria Inter meritata. I social sono solo veleno, ci trovi 100 commenti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA