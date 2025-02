Il centrocampista della Fiorentina analizza in conferenza stampa la sconfitta per 2-1 rimediata contro l'Inter

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta per 2-1 rimediata contro l'Inter: "Rigore pesante che ho calciato molto volentieri. Siamo dispiaciuti per l'errore arbitrale ma sono cose che succedono. Siamo rammaricati perché siamo venuti a San Siro e abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Nel primo tempo siamo stati bassi, ma nel secondo siamo riusciti a giocare di più e forse ci è mancato l'ultimo passaggio in alcune occasioni".