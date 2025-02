Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta per 2-1 rimediata a San Siro contro l'Inter: "Non parlo mai degli arbitri, non li giudico, mi sono promesso che non voglio giudicare errori abritrali. Però sul gol dell'Inter ci siamo arrabbiati. Non mi arrabbio con l'arbitro, ma con il protocollo: se abbiamo uno strumento come il Var che deve migliorare il calcio e deve aiutare gli arbitri per un errore oggettivo, perchè è un errore oggettivo, la palla è uscita di 20 centimetri, non si può non intervenire. Queste cose determinano le partite. Trattenute, sviste, sono d'accordo che non possa intervenire sempre. Ma su queste cose...