Cagliari, Mazzitelli: “Siamo nella condizione migliore per affrontare l’Inter”

Matteo Pifferi Redattore 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 17:02)

Il centrocampista del Cagliari, Luca Mazzitelli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone e anche in vista di Cagliari-Inter di sabato:

“La gara si era messa bene, proprio come volevamo: siamo partiti aggressivi, l’avevamo sbloccata subito, non è facile in queste partite. Poi abbiamo subito troppo la loro pressione, abbiamo perso troppi duelli, eravamo un po’ slegati in mezzo al campo e la gara si è complicata. Nella ripresa siamo rientrati in campo con la testa giusta, con la giusta aggressività e l’abbiamo ribaltata. Sono contento di aver fatto minuti, di questo passaggio del turno, è quello che volevamo. Il Frosinone per me ha rappresentato una tappa molto importante, sono molto legato alla piazza, ai tifosi, al Presidente, a tutte le persone che ci lavorano, sono stati anni davvero belli. Mi ha fatto piacere ritrovarli”.

Lavoro e intensità — “Il Mister ce lo avevo anticipato in settimana. Queste gare, per la squadra che gioca in una categoria più alta, possono essere delle trappole: se perdi fa notizia, se vinci hai fatto il tuo. A questo aggiungi che, per via delle rotazioni, in campo hai alcuni calciatori che non hanno il ritmo partita e che magari non sono abituati tanto a giocare tra di loro, i meccanismi di conseguenza non possono essere così rodati. C’è stato impegno da parte di tutti, delle cose da migliorare. L’importante, a livello di atteggiamento, era non sottovalutare questa gara. E così è stato”.

Sabato sfida all'Inter — “L’umore nello spogliatoio è molto positivo, arriviamo nel migliore dei modi ad una gara così bella come quella di sabato sera contro l’Inter. Sarà una partita da affrontare liberi di testa, con grande entusiasmo sia da parte nostra che dei nostri tifosi allo stadio. Sono arrivato da poco, avevo già visto gli altri anni da avversario quanto questo stadio possa incidere sul risultato. Siamo nella condizione migliore per giocarci una partita così importante, consapevoli che siamo appena all’inizio del campionato. Dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo provarci. Sarà una serata bella, speriamo di farla diventare bellissima”.