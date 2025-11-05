«Mi prendo i tre punti anche se potevamo fare meglio e non pensiamo alle prossime quattro in Champions. Guardo la classifica e non è mai scontato, tutti hanno qualità e possono metterti in difficoltà e lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle». Così Mister Chivu alla fine della partita con il Kairat . L'allenatore nerazzurro, nella sala stampa del Meazza ha parlato della sfida di Champions giocata contro i kazaki e ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi.

«Prima in tv ha parlato di motivazione che non ha trasmesso? Devo trasmettere motivazione, magari non ho trovato le parole giuste. Magari la stanchezza e mi prendo la responsabilità, sono cose che succedono giocando ogni tre giorni, ma parliamo dopo una vittoria e preferisco raccontarla così. Lautaro frenetico? Forse frenesia c'è stata ma da parte di tutta la squadra, non abbiamo mai avuto la lucidità per fare le cose preparate, ho visto tanta frenesia che ci ha fatto perdere lucidità e qualità del gioco. Ci siamo quindi trovati sul pari, poi i ragazzi sono stati bravi a trvoare la giocata e a creare, hanno trovato le energie pensando al rischio di non vincere. Sono stati bravi a trovare il due a uno e me lo prendo così dai», ha aggiunto.