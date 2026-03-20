L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di San Siro contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni:
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Milan, Allegri: “Scudetto? L’Inter ha il destino in mano. Quando lo dirà la matematica…”
Corsa Scudetto definitivamente chiusa?—
"L'Inter ha tanti punti di vantaggio e ha il destino nelle proprie mani. Noi ce l'abbiamo per la Champions. Quando la matematica dirà le cose, vuol dire che lo Scudetto non lo potremmo più vincere".
Ora bisogna guardarsi indietro?—
"Dico sempre che l'equilibrio sia fondamentale. Fino a che non si raggiunge l'obiettivo, bisogna restare concentrati sull'obiettivo. Domani bisognerà fare una partita ordinata, compatta, senza strafare".
Si può giocare meglio? Però avete 60 punti con due punte che non stanno segnando...—
"La squadra ha fatto 60 punti perché ha lavorato di squadra. Abbiamo avuto delle problematiche, soprattutto di infortuni. Però pensiamo a quello che dovremmo fare. Con la Lazio ci sono stati molti sbagli tecnici negli ultimi 30 metri. Bisogna preservare gli 8 mesi di buon lavoro senza rischiare di giocarci il posto Champions negli ultimi due mesi".
Cosa ne pensa di togliere Open Var?—
"Meno cose si fa è meglio è. C'è l'arbitro, sono anche bravi, lasciamoli arbitrare. La linea è sottile tra l'intervento var e l'arbitro. Quando riusciranno a trovare l'intesa di entrare il var nel momento decisivo, l'arbitro sarà più tranquillo. Gli arbitri sono bravi, credo che stiamo facendo meglio nelle ultime partite. Guida con noi è stato molto bravo, perché ha lasciato andare: i mezzi falli non li fischiano più, perché il calcio è un gioco maschio ed è giusto che sia così".
(Fonte: TMW)
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