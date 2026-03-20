"La squadra ha fatto 60 punti perché ha lavorato di squadra. Abbiamo avuto delle problematiche, soprattutto di infortuni. Però pensiamo a quello che dovremmo fare. Con la Lazio ci sono stati molti sbagli tecnici negli ultimi 30 metri. Bisogna preservare gli 8 mesi di buon lavoro senza rischiare di giocarci il posto Champions negli ultimi due mesi".

Cosa ne pensa di togliere Open Var?

"Meno cose si fa è meglio è. C'è l'arbitro, sono anche bravi, lasciamoli arbitrare. La linea è sottile tra l'intervento var e l'arbitro. Quando riusciranno a trovare l'intesa di entrare il var nel momento decisivo, l'arbitro sarà più tranquillo. Gli arbitri sono bravi, credo che stiamo facendo meglio nelle ultime partite. Guida con noi è stato molto bravo, perché ha lasciato andare: i mezzi falli non li fischiano più, perché il calcio è un gioco maschio ed è giusto che sia così".