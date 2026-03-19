In conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato anche di Sebastiano Esposito

Matteo Pifferi Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 13:17)

Domani il Cagliari affronterà il Napoli all'Unipol Domus nell'anticipo della 30° giornata di Serie A. I sardi devono rialzarsi dopo la pesante sconfitta contro il Pisa nell'ultimo turno di campionato.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato anche di Sebastiano Esposito: "Forse ci sono stati pochi giorni tra una partita e l'altra, ma dopo una sconfitta come quella di Pisa uno non vede l'ora di riscattarsi.

Il Napoli è una grandissima squadra, lotta per i primi posti ma noi vogliamo rifarci e vogliamo riscattare la partita di Pisa. Non è una partita come le altre, i ragazzi non vedono l'ora di riversare rabbia e gioia sul campo, loro mi hanno chiesto di fare il ritiro con un giorno d'anticipo, hanno capito che solo stando insieme possono fare meglio"

Sul rientro di Esposito — "Nell'ultima partita si è sentita la sua mancanza. È un calciatore importante, moderno, senza che glielo chiedi, ha grande spirito di sacrificio e corre per il compagno, questa è una caratteristica di tanti all’interno di questo gruppo. Io posso assicurare che lo alleno tutti i giorni e per me è un calciatore che ha varietà di soluzioni talmente vasta che la collocazione tattica è quella che lui va a trovarsi anziché quella che gli diamo noi come staff"