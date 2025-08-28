"Ci parliamo con Furlani, Tare, Ibra e Moncada. L'input è quello che ci deve essere sostenibilità. Domani abbiamo una partita molto difficile e al resto ci penserà la società": così il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, alla vigilia del match contro il Lecce, spiega il rapporto all'interno del club per quanto riguarda il mercato.
Milan, Allegri: "Mercato? L'input è la sostenibilità, alleno i giocatori che ho"
Milan, Allegri: “Mercato? L’input è la sostenibilità, alleno i giocatori che ho”
"Le occasioni di mercato le sa la società - dice ancora Allegri -. Io sono qui per lavorare e allenare i giocatori che ho a disposizione"
"Con la società abbiamo parlato. Le occasioni di mercato le sa la società - dice ancora Allegri -. Io sono qui per lavorare e allenare i giocatori che ho a disposizione. Sono contento della rosa a disposizione perché ci sono dei valori importanti e dobbiamo lavorare. Bisogna avere pazienza e fiducia".
"L'esigenza di un attaccante di un certo tipo? Vale per tutti, perché la società ha tutto l'interesse a creare una squadra competitiva", spiega l'allenatore.
