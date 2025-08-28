"Quando di parliamo di Rabiot e Vlahovic, parliamo delle richieste dell'allenatore, che però sono diverse da quelle della società. Se il Milan avesse voluto Vlahovic, lo avrebbe preso. Il problema del contratto con esiste: ora si narra che Vlahovic ha chiuso la porta al Milan, quando fino all'altro giorno parlava con Allegri. Poi, magari, al 28 agosto si è stancato. Il Milan, lo dico e mi prendo la responsabilità, fa il mercato a prescindere dall'allenatore e dal direttore sportivo".