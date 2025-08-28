Nell'ultima edizione di Sportitalia mercato, Alfredo Pedullà si è espresso in maniera molto dura nei confronti della situazione in casa Milan, consigliando addirittura le dimissioni a Massimiliano Allegri, appena tornato sulla panchina rossonera. Ecco le parole del giornalista:
Pedullà durissimo: “Milan, Allegri dovrebbe dimettersi! Ma come può un allenatore accettare…”
"Quando di parliamo di Rabiot e Vlahovic, parliamo delle richieste dell'allenatore, che però sono diverse da quelle della società. Se il Milan avesse voluto Vlahovic, lo avrebbe preso. Il problema del contratto con esiste: ora si narra che Vlahovic ha chiuso la porta al Milan, quando fino all'altro giorno parlava con Allegri. Poi, magari, al 28 agosto si è stancato. Il Milan, lo dico e mi prendo la responsabilità, fa il mercato a prescindere dall'allenatore e dal direttore sportivo".
"Allegri non decide. Per me, un allenatore che subisce certe cose, dovrebbe dimettersi. Lo dico con grande stima di Allegri e della carriera prestigiosa che ha fatto. Ma come può un allenatore una roba del genere? Il conto alla fine lo porteranno a lui, non al comitato. Ma gli volete prendere un giocatore chiesto da lui? Per me questo non può essere il Milan".
(Fonte: Sportitalia)
