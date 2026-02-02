FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Allegri: “L’Inter è prima e può vincere, ma Milan non inferiore. Rispondo a Chivu e dico…”

partite

Allegri: “L’Inter è prima e può vincere, ma Milan non inferiore. Rispondo a Chivu e dico…”

Allegri: “L’Inter è prima e può vincere, ma Milan non inferiore. Rispondo a Chivu e dico…” - immagine 1
L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Bologna
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni:

Allegri: “L’Inter è prima e può vincere, ma Milan non inferiore. Rispondo a Chivu e dico…”- immagine 2
Getty Images

"Fino ad oggi abbiamo fatto buone cose ma non sono sufficienti per l'obiettivo finale: la Juventus si è avvicinata, la Roma è attaccata, il Como è attaccato. L'Inter credo non avrà problemi, quindi ci sono 5 squadre per 3 posti. Le stagioni sono diverse. Non dobbiamo perdere di vista che quello che è stato fatto col lavoro durante questi mesi non deve essere buttato in poco tempo. Quello che è fatto rimane, il domani va conquistato. Domani è la penultima trasferta delle sei dell'ultimo periodo. Un ultimo passettino domani e poi in 10 giorni recuperiamo i giocatori che hanno qualche acciacchetto".

Allegri: “L’Inter è prima e può vincere, ma Milan non inferiore. Rispondo a Chivu e dico…”- immagine 3

Chivu dice che l'Inter è sempre sotto esame...

—  

"Io non dico che il Milan è inferiore all'Inter. Rispondo a Chivu, sono in testa alla classifica e hanno possibilità di vincere. Negli ultimi anni non sono praticamente quasi mai usciti dai primi due posti. Chivu sta facendo un bellissimo lavoro, ha allenato due mesi a Parma con una bellissima salvezza e ora sta facendo benissimo all'Inter".

L'Inter ammazza le partite con le "piccole", il Milan no. Come mai?

—  

"Sono caratteristiche dei giocatori. Noi abbiamo giocatori ottimi ma con caratteristiche diverse da quelli dell'Inter".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Inter, Chivu: “Nervoso nella ripresa? Vi spiego perché. Negli ultimi due mesi…”
Inter, Bastoni: “Mancato saluto alla Curva? Vi spiego. Il mister lavora con me...

© RIPRODUZIONE RISERVATA