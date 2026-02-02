L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni:
Allegri: “L’Inter è prima e può vincere, ma Milan non inferiore. Rispondo a Chivu e dico…”
"Fino ad oggi abbiamo fatto buone cose ma non sono sufficienti per l'obiettivo finale: la Juventus si è avvicinata, la Roma è attaccata, il Como è attaccato. L'Inter credo non avrà problemi, quindi ci sono 5 squadre per 3 posti. Le stagioni sono diverse. Non dobbiamo perdere di vista che quello che è stato fatto col lavoro durante questi mesi non deve essere buttato in poco tempo. Quello che è fatto rimane, il domani va conquistato. Domani è la penultima trasferta delle sei dell'ultimo periodo. Un ultimo passettino domani e poi in 10 giorni recuperiamo i giocatori che hanno qualche acciacchetto".
Chivu dice che l'Inter è sempre sotto esame...—
"Io non dico che il Milan è inferiore all'Inter. Rispondo a Chivu, sono in testa alla classifica e hanno possibilità di vincere. Negli ultimi anni non sono praticamente quasi mai usciti dai primi due posti. Chivu sta facendo un bellissimo lavoro, ha allenato due mesi a Parma con una bellissima salvezza e ora sta facendo benissimo all'Inter".
L'Inter ammazza le partite con le "piccole", il Milan no. Come mai?—
"Sono caratteristiche dei giocatori. Noi abbiamo giocatori ottimi ma con caratteristiche diverse da quelli dell'Inter".
(Fonte: TMW)
