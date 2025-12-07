Mondiali, Ancelotti: “Girone difficile, dobbiamo cercare di…”

"Il Marocco ha fatto molto bene all'ultimo Mondiale", nel 2022 in Qatar, dove ha raggiunto le semifinali, mentre il Brasile è stato eliminato ai quarti, ha sottolineato il ct italiano al canale brasiliano Sportv. "La Scozia ha una squadra molto forte; sarà molto difficile -, ha aggiunto -. Dobbiamo cercare di arrivare primi nel girone. Soprattutto, dobbiamo prepararci bene per la prima partita, che sarà molto importante e pensare a vincere tutte e tre le gare. Prima contro il Marocco, la più difficile, e poi contro le altre due avversarie. Dobbiamo essere fiduciosi".