FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Mondiali, Ancelotti: “Girone difficile, dobbiamo cercare di…”

partite

Mondiali, Ancelotti: “Girone difficile, dobbiamo cercare di…”

Mondiali, Ancelotti: “Girone difficile, dobbiamo cercare di…” - immagine 1
Carlo Ancelotti guarda con una qualche apprensione alle avversarie del suo Brasile uscite dalle urne nel sorteggio per i Mondiali del 2026
Matteo Pifferi Redattore 

Un "girone difficile" in cui sarà fondamentale partire bene battendo subito il Marocco. Carlo Ancelotti guarda con una qualche apprensione alle avversarie del suo Brasile uscite dalle urne nel sorteggio per i Mondiali del 2026: i campioni sudamericani dovranno affrontare Marocco, Scozia e Haiti.

Mondiali, Ancelotti: “Girone difficile, dobbiamo cercare di…”- immagine 2
Getty Images

"Il Marocco ha fatto molto bene all'ultimo Mondiale", nel 2022 in Qatar, dove ha raggiunto le semifinali, mentre il Brasile è stato eliminato ai quarti, ha sottolineato il ct italiano al canale brasiliano Sportv. "La Scozia ha una squadra molto forte; sarà molto difficile -, ha aggiunto -. Dobbiamo cercare di arrivare primi nel girone. Soprattutto, dobbiamo prepararci bene per la prima partita, che sarà molto importante e pensare a vincere tutte e tre le gare. Prima contro il Marocco, la più difficile, e poi contro le altre due avversarie. Dobbiamo essere fiduciosi".

Mondiali, Ancelotti: “Girone difficile, dobbiamo cercare di…”- immagine 3

Il Brasile affronterà Francia e Croazia in due amichevoli che si disputeranno negli Stati Uniti a marzo. Quanto al ritorno in Nazionale di Neymar, assente da oltre due anni, Ancelotti ha lasciato aperto uno spiraglio, spiegando che sceglierà la sua squadra solo a maggio: "Se Neymar merita di essere ai Mondiali, se è in forma e migliore di qualcun altro, giocherà", ha spiegato, affermando di "non dover nulla a nessuno".

Leggi anche
Torino, Baroni: “Rigore sbagliato da Asllani? Stia sereno, sta crescendo. In...
Fabregas: “Risultato pesante, zitti e a casa. Dobbiamo guardarci allo specchio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA