Carlo Ancelotti, ct del Brasile, ha partecipato ad uno dei giochi social più in voga del momento. "Scegli tra". Ma per il commissario tecnico del Brasile, la domanda è stata una sola. Più che sufficiente per mandarlo in crisi nella scelta.

La risposta di Ancelotti: "Uff, impossibile, non si può scegliere, perché sono due amici a cui tengo molto, entrambi, e credo che nella storia del calcio siano tra i cinque giocatori migliori in assoluto al mondo. Ci sono entrambi? Certo che ci sono, senza dubbio. Anzi possono tranquillamente essere tra i primi tre"