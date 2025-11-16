Carlo Ancelotti, ct del Brasile, ha partecipato ad uno dei giochi social più in voga del momento. "Scegli tra". Ma per il commissario tecnico del Brasile, la domanda è stata una sola. Più che sufficiente per mandarlo in crisi nella scelta.
"Chi scegli tra Ronaldo e Van Basten?" Ancelotti in crisi: ecco la sua decisione finale
“Chi scegli tra Ronaldo e Van Basten?” Ancelotti in crisi: ecco la sua decisione finale
Carlo Ancelotti, ct del Brasile, ha partecipato ad uno dei giochi social più in voga del momento. "Scegli tra". Ma la sfida è durissima
"Ronaldo il Fenomeno o Van Basten?"
La risposta di Ancelotti: "Uff, impossibile, non si può scegliere, perché sono due amici a cui tengo molto, entrambi, e credo che nella storia del calcio siano tra i cinque giocatori migliori in assoluto al mondo. Ci sono entrambi? Certo che ci sono, senza dubbio. Anzi possono tranquillamente essere tra i primi tre"
