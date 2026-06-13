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Inter, Calhanoglu resta? “Chivu vuole trattenerlo, ma non sarebbe facile se dovesse…”

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Nonostante le smentite dell'Inter, Hakan Calhanoglu resta un nome caldo in ottica mercato, visto l'interesse dei club turchi nei suoi confronti
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nonostante le smentite dell'Inter, Hakan Calhanoglu resta un nome caldo in ottica mercato, visto l'interesse dei club turchi nei suoi confronti. In questo senso, scrive il Corriere della Sera, il Mondiale potrebbe avere un impatto significativo:

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"Thuram e Calhanoglu sono le stelle che potrebbero cambiare cielo. Il turco, che ogni estate è uomo mercato, giocherà la sua prima Coppa del Mondo. L’entusiasmo e le aspettative a Istanbul sono altissime. Se Hakan dovesse confermarsi ai livelli della stagione in nerazzurro non sarebbe facile trattenerlo, col contratto in scadenza fra un anno".

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"Chivu lo vuole tenere, ma occhio al Fenerbahce. Thuram con la Francia punta alla conquista del trofeo: primo ostacolo il Senegal martedì a New York. I Bleus devono vendicare la finale del 2022 persa con l’Argentina".

(Fonte: Corriere della Sera)

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