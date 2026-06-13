"Thuram e Calhanoglu sono le stelle che potrebbero cambiare cielo. Il turco, che ogni estate è uomo mercato, giocherà la sua prima Coppa del Mondo. L’entusiasmo e le aspettative a Istanbul sono altissime. Se Hakan dovesse confermarsi ai livelli della stagione in nerazzurro non sarebbe facile trattenerlo, col contratto in scadenza fra un anno".