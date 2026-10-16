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L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Venezia. Ecco le sue dichiarazioni:

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Sei preoccupato da questa discontinuità? 20 minuti buoni poi il calo. Tre giorni prima una bella gara.

E' infastidito da certi atteggiamenti plateali di De Bruyne?

"Non sono preoccupato, vanno trovate le soluzioni ai problemi. Bisogna gestire meglio la palla in alcuni momenti della partita, poi dopo gestire meglio l'imprevisto, ovvero il disimpegno di Politano che può succedere. Un gol non cambia l'andamento, ci sono altri 80 minutu, ma pure sul 2-1, mancavano altri 35 minuti e c'era possibilità di pareggiarla, abbiamo avuto 3-4 situazioni per pareggiarla, con Hojlund, Spinazzola, il tiro di Lucca, un altro cross uscito di poco. Quando una squadra è forte, anche il momento di difficoltà... ci sono anche gli avversari, non deve crollarti il mondo, passato quel momento poi c'è tutto il tempo e bisogna migliorare"."No, assolutamente, è stata una incomprensione in un momento anche particolare della partita, perché da 0-1 siamo passati 2-1, ma è finita lì, ne capitano e ne capiteranno di altri... è normale però che se ci capiamo subito è meglio. O io parlo inglese o lui italiano (ride, ndr), ma lui è intelligente ed ha capito".

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Ha parlato del risultato che condiziona. Durante gli anni è cambiato un po' il suo modo di vedere il calcio?

"A me il risultato non condizione di ciò che abbiamo fatto male o peggio, non è che se Anguissa fa gol a Milano l'atteggiamento dopo il 2-0 è stato giusto. Prendevi il risultato e avresti visto le cose diversamente, con uno stato d'animo diverso, ma gli errori restano se vinci o se perdi. A Villarreal la prestazione tecnica è stata buona, hai avuto occasioni, ma se prendi 3 gol così, anche l'ultimo, mancava ancora tempo, anche al 93' la puoi raddrizzare e bisogna sempre stare dentro, ma l'ho sempre vista così".

(Fonte: TMW)