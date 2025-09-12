L'allenatore del Napoli ha parlato alla vigilia della gara contro la Fiorentina e ha parlato del momento della sua squadra dopo le vittorie nelle prime due giornate di campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 22:24)

Antonio Conte ha parlato alla vigilia della gara contro la Fiorentina del suo Napoli e del momento che si appresta a vivere dopo le due prime vittorie in campionato e la Champions che sta per arrivare. «E' arrivato il momento della verità perché inizieremo a giocare ogni tre giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi. Nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze, ora invece dovremo inserire i ragazzi nuovi che sono arrivati e ci vorrà un po' di pazienza e comprensione se dovessero esserci degli errori», ha detto il mister.

«I nuovi arrivano con grandi aspettative. Dovremo essere tolleranti nei giudizi se le cose non dovessero andare come vogliamo. Abbiamo cercato di completare la rosa per affrontare una stagione con tanti impegni. Inizia il momento della verità tra infortuni e rotazioni», ha aggiunto Conte.

Il mister ha anche scherzato sul Fantacalcio: «Non cominciamo col Fantacalcio, siamo soggetti a pressioni esterne, anche su quello. Fammi giocare questo o quello, siamo arrivati all'assurdità, pensa tu se io devo sentire chi gioca a Fantacalcio...».

«Il prossimo step? Questo sarà l'anno più complesso. Me lo porta a dire la mia esperienza per tantissime ragioni. Perché comunque sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante come quella di Napoli e ci sono aspettative alte, soprattutto dopo lo scudetto. Le aspettative sono alte per tutti. I nuovi avranno bisogno di tempo. Bisognerà avere pazienza nei giudizi nei loro confronti. Io dovrò cercare di migliorare i giocatori nuovi nel minor tempo possibile ed è importante che a dare una mano ci sia il gruppo base formato l'anno scorso. Siamo al secondo step con lo scudetto sul petto, cosa che non era preventivabile, assolutamente. Inevitabile che cambia un po' la visione di tutto e di tutti nei confronti del Napoli», ha sottolineato infine l'allenatore in conferenza stampa.

