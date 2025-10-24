LIVE FCIN1908/ Verso Napoli-Inter, le parole di Chivu alla vigilia

All'ombra del Vesuvio l'Inter proverà a consolidare le sue ambizioni. Il lavoro di Cristian Chivu ha già dato frutti importanti finora, restituendo alla squadra stimoli e consapevolezza nei propri mezzi. Domani al Maradona ci sarà in palio la possibilità di mandare un segnale all'intero campionato: in palio tre punti e una spallata pesante all'avversaria che l'anno scorso ha scucito lo scudetto dal petto dei nerazzurri. Di questo parlerà l'allenatore rumeno in conferenza stampa ad Appiano Gentile. Qui le sue parole, raccolte dagli inviati di Fcinter1908.it.