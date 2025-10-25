Napoli, Buongiorno: “Scudetto? Pensiamo partita per partita. In settimana…”

Anche Alessandro Buongiorno ha commentato in conferenza stampa quanto accaduto in Napoli-Inter. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Maradona: "La squadra sa che per continuare così dobbiamo lavorare al massimo. Per giocare come oggi dobbiamo essere concentrati tutti nei 90' e in settimana quando possiamo allenarci. Il gruppo deve essere sempre unito, coeso. Abbiamo avuto una grande mentalità nei due tempi: sicuramente nel secondo siamo riusciti a gestire bene la palla, siamo riusciti a fargli male non subendo troppo. Siamo contentissimi, dobbiamo continuare su questa strada".
Cosa vi siete detti in settimana?
"Dovevamo ritrovarci, tornare a essere tutti uniti. Ognuno doveva sacrificarsi per il compagno, forse è quello che ci è mancato nell'ultima partita. Oggi è stata una prova per noi. Potevamo sgretolarci, invece abbiamo dimostrando che stando tutti uniti possiamo ottenere risultati e vincere partite come questa".
Tu come stai?
"Sempre meglio. Col mister dobbiamo cercare di gestire il minutaggio. Dobbiamo essere bravi a gestire un po' il minutaggio in questa parte, ma mi sento bene. Sto valutando il lavoro con lo staff".
Cosa è cambiato giocando con Juan Jesus?
"E' un giocatore di esperienza, ma mi trovo bene anche con gli altri. Secondo me la vera differenza la fa la comunicazione in campo. Dobbiamo aiutarci tanto, per cui con tutti cerchiamo di comunicare il più possibile per darci una mano".
Giocare in casa vi dà maggiore consapevolezza?
"La spinta dei tifosi al Maradona si fa sentire, sia nei nostri confronti che negli avversari. Giocare qui è sempre bello. I tifosi ti trasmettono passione".
Si può pronunciare la parola scudetto?
"No, pensiamo a lavorare. Partita per partita".
