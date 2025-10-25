Napoli, Buongiorno: “Scudetto? Pensiamo partita per partita. In settimana…”

Anche Alessandro Buongiorno ha commentato in conferenza stampa quanto accaduto in Napoli-Inter. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Maradona: "La squadra sa che per continuare così dobbiamo lavorare al massimo. Per giocare come oggi dobbiamo essere concentrati tutti nei 90' e in settimana quando possiamo allenarci. Il gruppo deve essere sempre unito, coeso. Abbiamo avuto una grande mentalità nei due tempi: sicuramente nel secondo siamo riusciti a gestire bene la palla, siamo riusciti a fargli male non subendo troppo. Siamo contentissimi, dobbiamo continuare su questa strada".