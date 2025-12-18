Supercoppa: il Napoli recupera Lobotka, Conte vuole la finale

Torna Lobotka titolare ed è un grande passo avanti per il Napoli alla viglia della semifinale di Supercoppa contro il Milan

Marco Macca Redattore 18 dicembre - 02:00

Torna Lobotka titolare ed è un grande passo avanti per il Napoli alla viglia della semifinale di Supercoppa che vede domani gli azzurri in campo a Riad contro il Milan.

Lo conferma il tecnico azzurro Antonio Conte con tutto il sollievo del caso, evidenziando come Lukaku, pur non potendo ancora essere impiegato, rappresenti comunque un valore aggiunto. "Ci sono infortuni gravi che ti fanno perdere un giocatore per tanto tempo, per Lobotka invece è stato un problemino ora risolto. Domani avremo comunque solo due centrocampisti specialisti, Lobotka e McTominay, poi c'è Elmas che può dare qualcosa ma non è il suo ruolo".

Parole che spiegano la sicurezza della formazione titolare ma anche l'incertezza per il tecnico azzurro a centrocampo visto che è lontano dal recuperare Anguissa, Gilmour e De Bruyne, tre titolari persi da tempo. I rossoneri sono gli unici delle tre di vetta del campionato contro cui gli azzurri hanno perso 2-1 a San Siro. "Cerchiamo domani la vittoria - spiega Conte alla vigilia - in maniera giusta, dimostrando di meritare la finale della Supercoppa. Quando affronti il Milan sai che è una grande squadra, con grandi calciatori e allenatore e quindi hai voglia di misurarti e vedere il livello che riusciamo a raggiungere. In queste partite in cui ti giochi il trofeo, c'è una spinta importante per tutti".

Gli azzurri hanno due Supercoppe in bacheca, nel 1991 e nel 2014 entrambe in finale contro la Juventus e stavolta vogliono tornare in finale in una città dove tanti tifosi arabi hanno atteso il bus degli azzurri chiedendo foto e autografi a conferma della fama del club nel mondo, uno degli obiettivi che sta a cuore al patron Aurelio De Laurentiis, domani in tribuna. In campo il Napoli delle ultime settimane, con il terzetto difensivo Buongiorno, Rrahmani e Beukema e davanti Politano e Neres intorno ad Hojlund che ha tanta voglia di segnare nello scenario internazionale. In panchina ci sarà Lukaku che, precisa Conte, "non ha neanche qualche minuto da giocare ora. Dobbiamo avere la pazienza di aspettarlo quando sarà il momento giusto.

E' rientrato in gruppo in maniera positiva per il suo carisma, la personalità che lo porta ad avere valenza nella squadra come Di Lorenzo. Il suo rientro è importante poi però ora serve la pazienza per capire quando potrà rientrare senza il minimo pericolo". E intanto il Napoli continua a muoversi sul mercato, tentando Mainoo del Manchester United che gli azzurri potrebbero anche prendere in prestito per la seconda parte della stagione e poi acquistarlo in estate, ma il club azzurro sta anche pensando a possibili alternative se lo United chiude le porte. Un altro centrocampista giovane a gennaio serve.