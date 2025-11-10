Ronald Koeman, ct dell'Olanda, in conferenza stampa ha spiegato i criteri dietro alle sue scelte per quanto riguarda le ultime convocazioni per gli impegni contro Polonia e Lituania, soffermandosi nello specifico sulla mancata chiamata di Stefan de Vrij, difensore centrale dell'Inter: "Ma sentivo di doverlo reintegrare in squadra. E questo ha delle conseguenze, perché abbiamo così tanti buoni difensori centrali che ho dovuto scegliere tra Stefan e JP van Hecke. Quindi sì, è difficile. Ma so cosa mi può dare Stefan. Sì, Stefan è un giocatore importante, lo è sempre stato per me, ed è un buon giocatore da avere in squadra. Quindi, non è che all'improvviso non faccia più parte del gruppo".
Olanda, de Vrij non convocato. Koeman: “So cosa mi può dare, ho dovuto scegliere”
Il ct olandese ha motivato l'esclusione del difensore centrale dell'Inter per le sfide contro Polonia e Lituania
