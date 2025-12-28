L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita dell'Olimpico contro il Genoa

Marco Macca Redattore 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 21:32)

L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita dell'Olimpico contro il Genoa di Daniele De Rossi. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

Come è andata la settimana di lavoro? — "Dovbyk non ci sarà. Abbiamo potuto lavorare, pur con qualche situazione influenzale che circola in questo momento. Per il resto siamo quelli lì. La difficoltà più grande resta quella legata a Hermoso, che dobbiamo ancora valutare per domani. Ha questa forma di pubalgia, diciamo così, e dobbiamo capire se potrà giocare o meno".

L'infortunio di Pellegrini accelera i tempi del mercato? — "Non lo so, è un giocatore che ha fatto bene. Abbiamo contato parecchie occasioni nelle ultime partite: ha avuto un po’ di calo, però ha fatto davvero delle prestazioni importanti. Adesso purtroppo succedono questi infortuni. È quello che temevamo: entrare in una fase molto intensa, con nove partite in un mese. A cominciare da domani fino al 29 gennaio giocheremo nove partite, tutte molto importanti. È chiaro che tra i due giocatori impegnati in Coppa d’Africa, Dovbyk, Pellegrini, Bailey, Hermoso, è un momento in cui bisogna stringere molto e ottenere il massimo e il meglio da tutti".

C'è un limite nell'atteggiamento? — "Se c’è un aspetto in cui la Roma non ha nulla da invidiare a nessuno, anzi forse ha anche qualcosa in più, è proprio quello. Quindi non è assolutamente un problema. Anche la partita con la Juventus lo ha dimostrato, sia nel primo tempo sia nel finale di gara, quando la squadra ha comunque provato a recuperare il risultato. A livello di atteggiamento e di comportamento, fino adesso, la Roma è sempre stata al top".

Pisilli? Lo vedrebbe bene al Genoa, magari in prestito? — "Molto, molto interessante. Molto bravo anche nell’immediato, non solo in prospettiva. Ha trovato poco spazio nella Roma grazie alle prestazioni di Cristante, Koné ed El Aynaoui. Io ho molta considerazione di Pisilli. Forse, come per tutti i giovani, sarebbe meglio giocare di più. Se uno può farlo nella Roma, ne sarei contento e me lo auguro per lui. In questo momento però non c’è spazio, diciamo, con tre centrocampisti. Quindi non è assolutamente proponibile un suo allontanamento".

(Fonte: TMW)