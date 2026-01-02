FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Inzaghi: “Questa partita con l’Inter la porterò sempre con me! Mercato? Tra 3-4 giorni…”

partite

Inzaghi: “Questa partita con l’Inter la porterò sempre con me! Mercato? Tra 3-4 giorni…”

Inzaghi: “Questa partita con l’Inter la porterò sempre con me! Mercato? Tra 3-4 giorni…” - immagine 1
Simone Inzaghi, tecnico dell'Al Hilal, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell'Inter e anche del mercato
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Simone Inzaghi, tecnico dell'Al Hilal, intervenuto in conferenza stampa, è tornato così sulla vittoria contro il Manchester City al Mondiale per Club la scorsa estate: "E' stata una grande impresa quella col City: Guardiola è un amico e lo ricorda.

Inzaghi: “Questa partita con l’Inter la porterò sempre con me! Mercato? Tra 3-4 giorni…”- immagine 2
Getty Images

Penso che quella e Inter-Barcellona siano due partite che rimarranno sempre nella mia mente. Guardiola dice che siamo stati bravi e abbiamo fatto una grande impresa a batterli: ce la ricordiamo tutti, è stata una serata magnifica".

Inzaghi: “Questa partita con l’Inter la porterò sempre con me! Mercato? Tra 3-4 giorni…”- immagine 3
Getty Images

L'allenatore ha parlato poi anche di mercato, con l'Inter che monitora la situazione di Joao Cancelo: "Il mercato? Vedremo dove intervenire, come sapete abbiamo nove stranieri e purtroppo potremo iscriverne solo otto: stiamo facendo valutazioni con la società, entro 3-4 giorni saprete tutto. E' un momento di riflessione per guardare bene il mercato in entrata e in uscita, con la società ne stiamo parlando tanto".

Leggi anche
Allegri: “Con chi sto tra Conte e Marotta? È molto semplice, non ci vuole tanto: dico...
Gasperini: “Dybala? Ecco il suo unico vero problema. E ho sempre pensato di…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA