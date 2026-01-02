Simone Inzaghi, tecnico dell'Al Hilal, intervenuto in conferenza stampa, è tornato così sulla vittoria contro il Manchester City al Mondiale per Club la scorsa estate: "E' stata una grande impresa quella col City: Guardiola è un amico e lo ricorda.
Inzaghi: “Questa partita con l’Inter la porterò sempre con me! Mercato? Tra 3-4 giorni…”
Simone Inzaghi, tecnico dell'Al Hilal, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell'Inter e anche del mercato
Penso che quella e Inter-Barcellona siano due partite che rimarranno sempre nella mia mente. Guardiola dice che siamo stati bravi e abbiamo fatto una grande impresa a batterli: ce la ricordiamo tutti, è stata una serata magnifica".
L'allenatore ha parlato poi anche di mercato, con l'Inter che monitora la situazione di Joao Cancelo: "Il mercato? Vedremo dove intervenire, come sapete abbiamo nove stranieri e purtroppo potremo iscriverne solo otto: stiamo facendo valutazioni con la società, entro 3-4 giorni saprete tutto. E' un momento di riflessione per guardare bene il mercato in entrata e in uscita, con la società ne stiamo parlando tanto".
