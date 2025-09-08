Dalla Francia arrivano le parole del centrocampista giallorosso che è stato nel mirino dell'Inter in estate

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 16:49)

Qualcuno in Francia ha fatto polemica con le pagelle: troppo Koné per la Roma, meglio un club più blasonato. I tifosi giallorossi si sono scatenati sui social, quelli interisti hanno pensato che ad un passo dall'Inter il giocatore c'è stato nei mesi scorsi, almeno per qualche ora. Lui, in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese, ha detto la sua.

«La mia prima stagione alla Roma è andata molto bene. Non ho paura di dirlo: sono stati una delle poche squadre a credere in me durante il mercato della scorsa stagione, quando si svolgevano anche le Olimpiadi, e mi hanno ingaggiato», ha spiegato.

«Ho ripagato quella fiducia con le mie prestazioni e il mio impegno per la squadra. Sono molto contento», ha aggiunto il giocatore francese. «Potremmo aver mancato la qualificazione alla Champions League, ma giocheremo in Europa League. Quest'anno abbiamo un nuovo allenatore e spero che possiamo fare ancora meglio, con un allenatore di grande esperienza che possa portarci più in alto e aiutarmi a crescere. Questo è davvero importante», ha detto Koné riferendosi al suo percorso con i giallorossi.