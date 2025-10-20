FC Inter 1908
Il tecnico della Fiorentina ha duramente contestato la decisione dell'arbitro sul contatto tra Gimenez e Parisi
Fabio Alampi Redattore 

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, nella conferenza stampa al termine del match perso contro il Milan ha duramente contestato l'episodio del rigore assegnato ai rossoneri: "Non è rigore, non sono situazioni che fanno bene. Così incitiamo i giocatori tutte le volte a mettersi le mani in faccia e a buttarsi a terra.

Lo stiamo facendo da tanto tempo, non solamente dentro l'area di rigore ma anche fuori, basta che uno alza appena appena le mani e l'arbitro fischia. Gli episodi continuano a punirci gravemente e fortemente".

