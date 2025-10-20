Il tecnico della Fiorentina ha duramente contestato la decisione dell'arbitro sul contatto tra Gimenez e Parisi

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, nella conferenza stampa al termine del match perso contro il Milan ha duramente contestato l'episodio del rigore assegnato ai rossoneri: "Non è rigore, non sono situazioni che fanno bene. Così incitiamo i giocatori tutte le volte a mettersi le mani in faccia e a buttarsi a terra.