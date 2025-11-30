L'Inter supera in trasferta il Pisa di Gilardino per 2 a 0 trascinata da Lautaro Martinez che mette a segno una doppietta

Giovanni Montopoli Direttore 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 18:24)

Torna la vittoria in casa nerazzurra, la squadra di Chivu - dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Atletico - ritrova i 3 punti su un campo non semplice e contro un Pisa che per 60 minuti è stato capace di creare qualche grattacapo alla formazione nerazzurra che poi passa con Lautaro Martinez (doppietta) su assist di Esposito prima e Barella dopo. Queste le parole di Diouf in conferenza stampa: "Abbiamo fatto una buona gara che ci ha portato 3 punti e siamo contenti per questo risultato"

Giocare a destra — "Ovviamente non è la stessa cosa se gioco quinto perché non è lo stesso ruolo. Io gioco meglio in mezzo, da numero 8 ma non c'è problema, mi interessa aiutare la squadra. Ora devo spingere, step by step. Non ho mai giocato in questo ruolo ma non c'è problema, per me è importante stare in campo con la squadra"

Il tuo arrivo all'Inter — "Non è stato semplice arrivare in una big come l'Inter all'inizio per ambientarmi sono arrivato con poca preparazione, tante novità di lingua e ambientamento ma devo fare del mio meglio per aiutare la squadra e sono molto felice di aver giocato"

Pensiero sul Pisa — "Una buona squadra che pressa tanto il primo tempo non è stato semplice e questi 3 punti sono molto importanti per noi"