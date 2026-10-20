Alla vigilia dell'incontro di Champions League contro i Lipsia José Mourinho ha mandato un messaggio chiaro allo spogliatoio

Marco Macca
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"Per me nessun giocatore è intoccabile". Alla vigilia dell'incontro di Champions League contro i Lipsia José Mourinho ha mandato un messaggio chiaro allo spogliatoio. L'allenatore del Real Madrid, interpellato sul momento negativo che sta vivendo il brasiliano Vinicius Junior - squalificato per i prossimi tre incontri di Liga e insidiato dall'ascesa del giovane ivoriano Yan Diomandé -, in conferenza stampa ha risposto: "Qui, di intoccabile c'é solo lo stemma. Nessun giocatore lo è. Non è questione di status, di fascia da capitano al braccio o della cifra spesa per ingaggiarlo. Ciò che rende un giocatore intoccabile è il suo rendimento in campo".

MOURINHO ROMA INTER

mourinho

Il tecnico portoghese ha comunque confermato che Vinicius sarà titolare contro il Lipsia, senza specificare se prenderà il posto di Diomandé - che ritrova il suo ex club - o meno: "Non posso svelare le mie carte. Vinicius è un'ala sinistra. Potrei forse impiegarlo in altri ruoli, in determinati scenari, ma quella è la sua posizione naturale. Quanto a Diomandé, non deve sapere in anticipo se giocherà o meno".

Vinicius

Lo "Special One" ha ammesso che alla sua squadra mancano "molte cose" per raggiungere il livello che lui vorrebbe, precisando però di non essere "uno di quegli allenatori testardi, pronti a morire con le proprie idee". A pochi giorni da un Clásico già decisivo nella Liga contro il Barcellona - capolista ancora imbattuta - il Real ha l'opportunità di avvicinarsi alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League, in caso di terza vittoria in tre giornate.

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