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Su YouTube, Sandro Sabatini, presente ieri a Monza per Monza-Cagliari, ha svelato un retroscena su un incontro avvenuto allo stadio con Piero Ausilio, ormai ex direttore sportivo dell'Inter. Ecco le sue parole:

Getty Images

"Ieri a Monza ho incontrato Piero Ausilio e l'ho salutato. Poi gli ho detto: 'A Natale vengo a Londra, ci vediamo?', ma lui ha cambiato discorso".

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"In campo ho visto Varela, segnatevi questa: è meglio di Goncalo Ramos. Se lo metti nel Milan, fa gli stessi gol di Ramos. Scudetto? Inter di un'altra categoria, poi ci sono Roma e Como. Lazio permettendo, Juventus, Milan e Napoli si giocheranno il quarto posto".