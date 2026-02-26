La previsione in casa Inter è di recuperare in parte anche dal mercato il margine economico perso in campo internazionale, almeno secondo Repubblica in edicola oggi. Si legge infatti sul quotidiano:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Repubblica – Inter, via un big per ridurre i costi? Il maggior sospettato…
news
Repubblica – Inter, via un big per ridurre i costi? Il maggior sospettato…
Sul quotidiano in edicola questa mattina il focus che riguarda l'aspetto economico in casa nerazzurra
"Una riduzione dei costi arriverà dal probabile addio ad alcuni dei senatori, da Sommer ad Acerbi, da De Vrij a Darmian, fino a Mkhitaryan, tutti in scadenza di contratto. Un aiuto al mercato in entrata potrebbe però arrivare anche dalla cessione di un big. Il maggior sospettato è Marcus Thuram, arrivato a parametro zero nel 2023 e legato all'Inter fino al 2028. Ma attenzione anche a Dumfries, rientrato dopo tre mesi di infortunio: l'olandese, sotto contratto per altre due stagioni, ha appena cambiato procuratore".
© RIPRODUZIONE RISERVATA