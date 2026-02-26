FC Inter 1908


Sul quotidiano in edicola questa mattina il focus che riguarda l'aspetto economico in casa nerazzurra
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

La previsione in casa Inter è di recuperare in parte anche dal mercato il margine economico perso in campo internazionale, almeno secondo Repubblica in edicola oggi. Si legge infatti sul quotidiano:

"Una riduzione dei costi arriverà dal probabile addio ad alcuni dei senatori, da Sommer ad Acerbi, da De Vrij a Darmian, fino a Mkhitaryan, tutti in scadenza di contratto. Un aiuto al mercato in entrata potrebbe però arrivare anche dalla cessione di un big. Il maggior sospettato è Marcus Thuram, arrivato a parametro zero nel 2023 e legato all'Inter fino al 2028. Ma attenzione anche a Dumfries, rientrato dopo tre mesi di infortunio: l'olandese, sotto contratto per altre due stagioni, ha appena cambiato procuratore".

