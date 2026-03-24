"Hanno provato a tenerlo, ha una potenza straordinaria, sono un grande ammiratore di Pio Esposito", dice Pellegatti

Matteo Pifferi Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 18:46)

Intervenuti su Youtube, Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini hanno commentato le parole di Di Natale che ha ammesso che Pio Esposito gli ricorda Van Basten. Parte Pellegatti: "Di Natale ha detto che Pio Esposito gli ricorda un po' Van Basten. Guarda come sono intelligente: bisogna leggere il contesto, abbiamo letto il titolo.

A volte io dico che ci sono giocatori che come tipologia sembra Kakà e mi dicono che sono matto. No, dico tipologia, modo di giocare. Per me non c'entra niente con Van Basten, Pio mi sembra proprio quei centravanti inglesi belli. La rovesciata all'ultimo secondo di Fiorentina-Inter... Hanno provato a tenerlo, ha una potenza straordinaria, sono un grande ammiratore di Pio Esposito"

Interviene anche Sandro Sabatini: "Anche io sono un grande ammiratore. Il paragone con Van Basten gli è uscito male a Totò perché Pio Esposito è un grande attaccante ma Van Basten era un fuoriclasse, le categorie sono quelle. Spero che Pio Esposito trovi un posto da titolare in Nazionale, secondo me Kean e Retegui sono inferiori a Pio Esposito"