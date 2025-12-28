Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa la termine del match vinto contro il Verona: "Siamo felici. Nelle ultime partite avevamo preso troppi gol e volevamo tornare a ciò che abbiamo fatto ad inizio stagione. Quindi siamo contenti. Dobbiamo riposare, recuperare e poi tornare con lo stesso atteggiamento di oggi".
Tomori: “Chi è più forte di noi? Inter grande squadra, ma anche noi lo siamo”
Il difensore del Milan ha parlato in conferenza stampa dopo il successo per 3-0 ottenuto oggi contro il Verona
Chi c'è più forte di voi?
"Difficile domanda. Inter è una squadra forte, da quando sono arrivato sono sempre primi o secondi. Sono una grande squadra, ma anche noi lo siamo. Oggi abbiamo vinto e il nostro lavoro per oggi è finito, ma da domani penseremo a giovedì".
