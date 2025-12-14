FC Inter 1908
Conte: “Fatichiamo a gestire il vento contro. Statistiche chiare, va onorato lo scudetto”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Udinese. Ecco le sue parole
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Udinese. Ecco le sue parole riportate da TMW: "L'approccio alla gara è stato importante contro una squadra molto fisica, non abbiamo concesso tiri e potevamo sfruttare meglio certe occasioni. Quello che dispiace e che si sta un po' riscontrando nel tempo è che quando il vento inizia un pochino a girare contro, quando il vento ti viene incontro invece di prenderlo di fronte stiamo facendo fatica a gestirlo. C'è stata una situazione dove ci siamo intimoriti, non può neanche essere giustificabile, ma dopo quello abbiamo fatto venti minuti dove abbiamo fatto veramente fatica, a parte il gol preso sono stati annullati due gol e hanno preso una traversa.

Getty Images

Dobbiamo essere bravi a lavorare sull'aspetto mentale, in queste situazioni bisogna utilizzare mestiere e astuzia, capire i momenti, c'è anche lo stadio contro, devi sapere quando raffreddare il momento. C'è bisogno che i ragazzi capiscano le situazioni e i momenti, indirizzare la barca quando il mare è in tempesta. Non siamo riusciti a farlo in questi 20 minuti e dopo il gol preso è come ci fossimo liberati, cominciando a produrre, senza però riuscire a segnare. Quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare cercando di mostrare unione, compattezza, senza perdere entusiasmo e voglia di lottare e combattere.

Faccio anche fatica a muovere delle situazioni di critica, perché vedo cosa fanno questi ragazzi, vedo come stanno affrontando questa emergenza, loro stanno dando tutto, dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare queste situazioni. Non è che dici prendo e in casa attacco e in trasferta mi chiudo aspettando il morto in casa, ma in trasferta spesso quando il vento è contrario non riusciamo a gestire il momento. Le statistiche sono state abbastanza chiare, abbiamo subito 7 sconfitte tra campionato e Champions, in trasferta. L'ho detto ai ragazzi, dobbiamo continuare a lavorare, essere pronti ad affrontare un'annata difficile, dobbiamo onorare la maglia e lo Scudetto".

