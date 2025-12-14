Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Udinese. Ecco le sue parole

Marco Astori Redattore 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 22:16)

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Udinese. Ecco le sue parole riportate da TMW: "L'approccio alla gara è stato importante contro una squadra molto fisica, non abbiamo concesso tiri e potevamo sfruttare meglio certe occasioni. Quello che dispiace e che si sta un po' riscontrando nel tempo è che quando il vento inizia un pochino a girare contro, quando il vento ti viene incontro invece di prenderlo di fronte stiamo facendo fatica a gestirlo. C'è stata una situazione dove ci siamo intimoriti, non può neanche essere giustificabile, ma dopo quello abbiamo fatto venti minuti dove abbiamo fatto veramente fatica, a parte il gol preso sono stati annullati due gol e hanno preso una traversa.

Dobbiamo essere bravi a lavorare sull'aspetto mentale, in queste situazioni bisogna utilizzare mestiere e astuzia, capire i momenti, c'è anche lo stadio contro, devi sapere quando raffreddare il momento. C'è bisogno che i ragazzi capiscano le situazioni e i momenti, indirizzare la barca quando il mare è in tempesta. Non siamo riusciti a farlo in questi 20 minuti e dopo il gol preso è come ci fossimo liberati, cominciando a produrre, senza però riuscire a segnare. Quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare cercando di mostrare unione, compattezza, senza perdere entusiasmo e voglia di lottare e combattere.

Faccio anche fatica a muovere delle situazioni di critica, perché vedo cosa fanno questi ragazzi, vedo come stanno affrontando questa emergenza, loro stanno dando tutto, dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare queste situazioni. Non è che dici prendo e in casa attacco e in trasferta mi chiudo aspettando il morto in casa, ma in trasferta spesso quando il vento è contrario non riusciamo a gestire il momento. Le statistiche sono state abbastanza chiare, abbiamo subito 7 sconfitte tra campionato e Champions, in trasferta. L'ho detto ai ragazzi, dobbiamo continuare a lavorare, essere pronti ad affrontare un'annata difficile, dobbiamo onorare la maglia e lo Scudetto".