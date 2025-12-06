"La forza della Roma in questo momento è il gruppo con una mentalità straordinaria", dice Gasperini in conferenza

Matteo Pifferi Redattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 17:02)

"La rosa numericamente è sufficiente per andare avanti in tre competizioni ed è completa". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida con il Cagliari. "Anche chi ha giocato meno sta dando buone risposte, come Ghilardi, Ziolkowski e Pisilli. Sicuramente avranno sempre più spazio", ha aggiunto.

Parlando della settimana di lavoro appena trascorsa ha poi spiegato: "Non è stata facile come speravo, abbiamo avuto tanti acciacchi come Koné ed El Aynaoui, poi le influenze di Dybala e Baldanzi. Anche Wesley non credo che lo rischierò domani. Io poi cercherò di portare tutti, ma dobbiamo fare delle valutazioni perché ci saranno 3 partite in sette giorni".

Gasperini ha concluso: "Ma io del mio gruppo mi fido di tutti, è uno spogliatoio straordinario, a partire da Svilar, Hermoso, Mancini e Ndicka. Ma questo discorso vale per tutti, la forza della Roma in questo momento è il gruppo con una mentalità straordinaria".

"Dybala? L'unico problema di Paulo è che stia bene. Ha fatto quella serie di partite fino al Milan molto positive, poi c'è stato lo stop. Oggi sarà il suo primo allenamento con la squadra dopo l'influenza degli scorsi giorni, ma è chiaro che parliamo di un giocatore forte, ma deve avere quella continuità che ha avuto solo a sprazzi. Quando c'è stata, però, si sono visti i risultati", ha detto poi Gasperini.

"Da Dovbyk a Bailey, passando per Ferguson e Dybala, dobbiamo averli con più rendimento e continuità - ha aggiunto -. Con loro che stanno bene abbiamo ulteriori margini per fare meglio". Infine un commento su Arena, rientrato dal mondiale U17: "Domani sarà convocato ed è un ragazzo sicuramente interessante. Ma più un club sale di ambizione e più è difficile inserire i giovani, soprattutto in Italia".