Nella conferenza stampa di oggi pre Como-Juventus, Igor Tudor, tecnico bianconero, ha parlato così del momento della sua squadra

Marco Astori Redattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 22:32)

Nel corso della conferenza stampa di oggi pre Como-Juventus, Igor Tudor, tecnico bianconero, ha parlato così del momento della sua squadra: "La squadra non è mai la stessa, perché è un organismo vivo che cambia. Poi ci sono delle problematiche che ti fanno cambiare la squadra in modo positivo o negativo.

I dettagli sono importanti ed è per questo che la squadra non è mai la stessa se giochi una volta a settimana, se poi giochi ogni 3 giorni è ancora diversa. Magari spinge e poi non ce la fa, questa cosa non si prende in considerazione. Ogni discorso è: siamo la Juve e dobbiamo vincere. Che è giusto.

Se non vinci tutti i discorsi che facciamo qua contano molto poco. Invece io devo dire la mia e la spiego e chi è onesto intellettualmente lo capisce. Questo è il bello, per un allenatore è difficile, se con la Juve non vinci puoi dire qualsiasi cosa ma sei nel torto. Io sbaglio e lo analizzo con il mio staff, io tutte le giornate da mattino a sera penso a come aiutare i miei giocatori, come posso inventare qualcosa, far rendere i giocatori".