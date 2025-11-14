Il ct dell'Argentina ha commentato la partita vinta due a zero contro l'Angola con il gol e l'assist di Lautaro Martinez

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 23:54)

Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni, dopo l'amichevole contro l'Angola, la partita nella qualeLautaro Martinez ha segnato grazie a Messi il gol che ha sbloccato la partita e gli ha poi fornito l'assist del due a zero, ha parlato in conferenza stampa con la stampa locale e nel suo Paese sono state riportate le sue dichiarazioni.

«Si impara sempre quando si gioca una partita contro avversari che non si conoscono bene e che sono fisicamente forti come l'Angola», ha detto.

«È stato un buon test e hanno giocatori veloci. Penso che siamo stati all'altezza della situazione, anche se a tratti avremmo potuto fare meglio. Abbiamo cercato di giocare la partita sfruttando i nostri punti di forza e mi congratulo anche con i nostri avversari per la loro buona prestazione».

«So che questa è una nazione che gioisce quando fa bene e siamo molto grati per l'accoglienza che ci avete riservato. Otamendi? Non ha giocato perché abbiamo preferito farlo riposare. Lo conosciamo, oggi abbiamo scelto altri giocatori, ma sapevamo che era pronto come sempre», ha concluso.

L'Argentina ha concluso il suo anno calcistico e attende ora i sorteggi dei gironi della Coppa del Mondo 2026 che si terrano negli States il 5 dicembre.

(Fonte. losandes.com.ar)