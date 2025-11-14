Lautaro non si ferma più: gol e assist con l’Argentina. E supera Crespo

Il calciatore dell'Inter ha segnato in amichevole contro l'Angola ed è quarto nella classifica dei marcatori argentini di tutti i tempi

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 novembre - 19:24

L'Argentina ha battuto due a zero l'Angola nell'amichevole che si è giiocata a Luanda. Protagonista assoluto del match Lautaro Martinezche al 43esimo ha segnato il gol dell'uno a zero sfruttando un assist di Lionel Messi e ha segnato con un destro potente sul primo palo. Il capitano dell'Inter ha poi ricambiato il favore e ha servito un assist a Messi per il raddoppio della Nazionale di Scaloni.

Terzo gol in poco più di una settimana per Lautaro Martinez che aveva segnato contro il Kairat in Champions e poi contro la Lazio in campionato nelle due gare giocate a San Siro prima della sosta. Un messaggio di continuità in vista del derby e un gol che fa storia per lui.

Perché quello segnato oggi in amichevole è il 36esimo gol del Toro con la maglia dell'Argentina e questa rete gli permette di superare Hernan Crespo nella classifica dei marcatori argentini di tutti i tempi. Ora Lautaro è quarto e mette nel mirino Aguero che di gol ne ha segnati 41. Al secondo posto Batistuta con 55 gol e lontanissimo Messi che in 196 partite con la maglia della Nazionale ha segnato 115 reti.