Contro l'Atletico si farà sul serio. La squadra di Chivu dopo lo scivolone in campionato vuole tornare a correre e per farlo dovrà vedersela in trasferta contro l'Atletico Madrid di Simeone che due anni fa eliminò agli ottavi di finale proprio i nerazzurri (che allora si laurearono campioni d'Italia). L'Inter tra campionato e Champions League non ha ancora pareggiato una partita, che sia questo il primo segno X per la squadra di Chivu? Scopriamo insieme le quote per il risultato esatto di 1 a 1. Gli operatori di Netbet e Vincitu quotano questa possibilità a 6.60 mentre gli analisti di Eurobet propongono una quota di 6.50. Gli esperi di Betsson bancano il risultato finale di 1-1 a 6.20.