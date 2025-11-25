fcinter1908 pronostici Pronostico Atletico Madrid-Inter, risultato esatto: stuzzica il colpaccio dei nerazzurri

Pronostico Atletico Madrid-Inter, risultato esatto: stuzzica il colpaccio dei nerazzurri

L'Inter di Cristian Chivu vuole continuare la sua corsa in Champions League dove ha vinto tutte le prime quattro partite
Torna la Champions League e quale miglior occasione per l'Inter per riscattare il ko in campionato e mantenere il passo europeo che vede i nerazzurri a punteggio pieno dopo le prime 4 gare della fase preliminare della massima competizione europea. Il percorso dell'Inter in Europa, netto fino a questo momento, inizia a farsi più difficoltoso. Dopo un brillante avvio i ragazzi di Cristian Chivu dovranno affrontare nell'ordine Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund e puntare al passaggio diretto alla fase finale evitando gli spareggi.

Contro l'Atletico si farà sul serio. La squadra di Chivu dopo lo scivolone in campionato vuole tornare a correre e per farlo dovrà vedersela in trasferta contro l'Atletico Madrid di Simeone che due anni fa eliminò agli ottavi di finale proprio i nerazzurri (che allora si laurearono campioni d'Italia). L'Inter tra campionato e Champions League non ha ancora pareggiato una partita, che sia questo il primo segno X per la squadra di Chivu? Scopriamo insieme le quote per il risultato esatto di 1 a 1. Gli operatori di Netbet e Vincitu quotano questa possibilità a 6.60 mentre gli analisti di Eurobet propongono una quota di 6.50. Gli esperi di Betsson bancano il risultato finale di 1-1 a 6.20.

Se il pareggio può rappresentare un risultato favorevole la vittoria dei nerazzurri - considerando anche le tante assenze cui dovrà tener da conto Simeone per la sfida di domani sera - potrebbe rappresentare la vera chiave di volta per il percorso europeo della squadra nerazzurra. Scopriamo insieme le quote sul possibile 2 a 1 in favore della formazione di Chivu. La vittoria dell'Inter per 2 a 1 è quotata a 11.00 dagli esperti di Betsson. Gli analisti di Vincitu, Eurobet e Netbet bancano il 2 a 1 in favore dell'Inter a 11.50.

La sfida tra Atletico Madrid e Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console

