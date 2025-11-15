In conferenza stampa le parole del ct azzurro alla vigilia dell'ultima gara del girone di qualificazione ai Mondiali

15 novembre

Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa che precede la gara dell'Italia contro la Norvegia, ha parlato con i giornalisti e ha spiegato che domani in campo ci sarà Frattesi dal primo minuto. «Mancini ha preso una vecchietta, ha stretto i denti. Al posto di Calafiori vediamo, o lui o Buongiorno. Frattesi (con Barella e Locatelli) domani gioca, lui ha caratteristiche totalmente diverse e domani partirà dal primo minuto», ha spiegato.

«Calafiori è fuori per infortunio, ha provato a essere della partita. Sarà fuori anche Tonali, lui non ha problemi fisici ma per la diffida non lo rischiamo.Oggi si allena e poi domani sarà allo stadio, così come Calafiori. Entrambi assisteranno alla partita», ha aggiunto il ct dell'Italia.

Gattuso ha parlato anche di un altro interista: «Non è la partita di Esposito. Lui non deve dimostrare nulla. Pio deve fare il Pio, combattere e giocare bene. Deve legare il gioco, riuscire a fare gol. Stiamo parlando di un calciatore che per l'età che ha è molto maturo. Ho parlato con lui, anche all'Inter ha una concorrenza molto importante e non deve vivere ogni partita come se deve dimostrare qualcosa».

Al commissario tecnico della Nazionale hanno anche chiesto della possibilità di spostare le gare del 22 marzo, nel periodo nel quale l'Italia si giocherà i play-off per la qualificazione al Mondiale: «Spostare le partite del 22 marzo? Noi ci possiamo fare poco, il presidente lavora molto su questo aspetto, ma i miracoli non li può fare una sola persona. Secondo noi è difficilissimo che le sposteranno. Speriamo di avere una-due finestre per vedere i nostri calciatori», ha sottolineato.

A proposito della partita con la Norvegia, il commissario tecnico ha anche detto: «Non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo ed essere intelligenti, la gara ci permetterà di capire a che livello siamo. Non dobbiamo prendere espulsioni o fare sciocchezze in vista dei play-oggi. In attacco hanno quattro giocatori che sfruttano ogni tuo possibile errore e quando fanno blocco in difesa difficilmente li metti in difficoltà. Il nove a zero è impensabile, bisogna guardare la realtà. Stiamo preparando la sfida come una partita vera, ci giochiamo l'orgoglio e ci baseremo sul fatto che nell'ultima gara ci hanno reso tutto difficile. Vincere nove a zero è molto difficile per non dire impossibile».

