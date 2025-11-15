L'attaccante norvegese, a Milano per la sfida contro l'Italia, ha parlato tra le altre cose dell'attaccante nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 novembre - 18:28

L'Italia sfiderà la Norvegia a Milano nell'ultima gara di qualificazione ai Mondiali e Haaland è il giocatore che la Nazionale ha scelto per il confronto alla vigilia della sfida con i giornalisti in conferenza stampa. «Mi sento sotto pressione da quando ho iniziato in Nazionale nel 2019. Ma adesso sono bravo a gestirla, sono migliorato, sono più esperto. Sappiamo che questa è l'ultima gara e faremo di tutto per qualificarci, è questo che dobbiamo fare. Ci manca una partita, possiamo avere pieni punti e cercheremo di vincere anche domani», ha detto.

Quando gli hanno chiesto se pensa di essere il migliore al mondo e se pensa un giorno di giocare in Italia ha risposto: «Gioco sempre al meglio, ma non sta a me giudicare se sono il migliore al mondo. Voi volete che io dica di sì, so cosa stai cercando di fare. Io sono in un buon posto, con la mia nazionale e col mio club. Sono molto orgoglioso di dove mi trovo. Se un giorno giocherò in Italia. Mi piace l'Italia, ho giocato buone partite qui. Ma sono in un buon posto e non sto pensando al futuro».

All'attaccante norvegese hanno anche chiesto di Donnarumma e di Esposito: «Di Donnarumma ho sempre la stessa idea, lui insieme a Courtois è il migliore al mondo, ho giocato anche contro di lui. E' una bella persona e posso solo parlare bene di lui. Sarà particolare giocarci contro e sarà divertente vederlo. Esposito? Onestamente non so molto di lui, forse mi criticheranno per queste parole ma quando giochi per l'Italia devi avere qualità. E devi averle anche quando giochi per l'Inter, è così», ha detto.

